Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Teilnahme am Wettkampf in Limburgerhof hat sich für den Leichtathletiknachwuchs der TG Frankenthal gelohnt. Mit sechs Siegen im Gepäck traten die Frankenthaler die Heimreise an. Einer lief in zwei Wettbewerben allen davon und stellte dabei noch persönliche Bestzeiten auf.

Das Waldstadion in Limburgerhof hat sich für die Sprinter und Springer der TG Frankenthal als gutes Pflaster erwiesen. Nach sechs Siegen und etlichen weiteren Podestplätzen war Trainerin Birte