Auf der Landesstraße 457 zwischen Bobenheim-Roxheim und Kleinniedesheim ist am Freitagmorgen ein schwerer Unfall passiert. Nach vorläufigen Angaben der Polizei ist ein Pkw-Fahrer an der Einmündung zu einem Wirtschaftsweg mit seinem Fahrzeug gegen den Anhänger einer Landmaschine geprallt und dabei schwer verletzt worden. Im Tagesverlauf will die Polizei Einzelheiten zu dem Unfall bekannt geben.