Ein Dreivierteljahr nach Beginn der Bauarbeiten und eineinhalb Jahre nach dem ersten Spatenstich steht der Rohbau, den das Pfalzinstitut für Hören und Kommunikation (PIH) und das Karolinen-Gymnasiums (KG) nach seiner Fertigstellung gemeinsam nutzen werden. Die Bauarbeiten liegen voll im Zeitplan.

Das zum Abschluss des Rohbaus sonst übliche Richtfest ist wegen der vom Coronavirus ausgehenden Gefahren abgesagt worden. Wenn das gemeinsame Projekt des Bezirksverbands Pfalz und der Stadt weiterhin gut laufe, soll das Schulgebäude 2021 in Betrieb genommen werden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Grundfläche des dreigeschossigen Komplexes, der sich auf einer Länge von 47 mal 30 Metern um einen Innenhof herum erstreckt, beträgt nach Angaben des Bezirksverbands rund 1200 Quadratmeter, die Höhe etwas mehr als 14 Meter. Auf den etwa 2300 Quadratmetern Nutzfläche werden 15 allgemeine Schulräume, acht naturwissenschaftliche Fachräume und eine Lehrküche untergebracht sein.

Sperrung für Hausanschlüsse

Im Anschluss an die Rohbauarbeiten sind bereits Elektroinstallateure und Bauschlosser aktiv geworden. Laut Bezirksverband stehen Dachdecker- und Fassadenarbeiten kurz vor dem Beginn. Vorbereitet werde der Einbau einer Fassadenverkleidung aus Aluminiumblechen, die durch horizontale Fensterbänder gegliedert sei.

Im Mai werde die Zufahrt zur Baustelle vom Röntgenplatz aus für kurze Zeit gesperrt. Abgestimmt zwischen Planern, Fachingenieuren, den Stadtwerken sowie den Bauherren und Nutzern werden dann Gebäudeanschlussleitungen verlegt. Das letzte Ausschreibungspaket soll dieser Tage von der Vergabestelle des Bezirksverbands Pfalz veröffentlicht werden. Der Schwerpunkt hier: die Ausstattung, zum Beispiel für die Fachräume, die Küche und die Möblierung. Auch für Malerarbeiten sowie die Außenanlagen und Schulhofgestaltung werden noch Angebote eingeholt.

Wieder: Chance für Standort

„Das gemeinsame Schulprojekt eröffnet künftig hörgeschädigten Jugendlichen die Chance, am Standort Frankenthal ihr Abitur abzulegen, was bislang nicht in Rheinland-Pfalz möglich ist“, erläutert Bezirkstagsvorsitzender Theo Wieder (CDU) die Bedeutung des Kooperationsprojekts für den Bezirksverband. Auch sein Parteifreund, Oberbürgermeister Martin Hebich, freut sich: „Wir begrüßen diesen weiteren Schritt in der Fertigstellung.“ Der Bau sei „ein wichtiger Meilenstein in der Frankenthaler Schulwelt“. Die Kosten für den Neubau betragen etwa 14,8 Millionen Euro, wovon die Stadt 78,5 Prozent und der Bezirksverband Pfalz 21,5 Prozent übernehmen. Das Land Rheinland-Pfalz beteiligt sich mit einem Zuschuss von 4,5 Millionen Euro.