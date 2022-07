Für die Frankenthaler Schulbuchausleihe gibt es einen neuen Standort: Abholung und Rückgabe finden ab 2023 in einer von der Stadt angemieteten Lagerhalle an der Ecke Albertstraße/Petersgartenweg statt.

„Sehr gut“, so bewertete Beigeordneter Bernd Leidig (SPD) diese Entwicklung im Schulträgerausschuss. Denn: Die Mörscher Au, die in diesem Sommer letztmalig für die Schulbuchausleihe genutzt wird, ist längst zu klein für die steigende Anzahl an Paketen. Im Bestand seien rund 27.5000 Bücher. Laut Verwaltung fehlen in dem Veranstaltungshaus rund 150 Quadratmeter Lagerraum. Unter anderem deswegen sei die Aktion dort für den Fachbereich Schulen Jahr für Jahr eine „logistische Herausforderung“.

Parksituation entspannter

Der zweite Nachteil der bisherigen Praxis: Während der Zeit, in der für die Schulbuchausleihe meterweise Regale im Saal stehen, konnte die Mörscher Au nicht fürs Mittagessen der Grundschüler genutzt werden. Alle diese Probleme seien mit den für 30.000 Euro pro Jahr angemieteten Räumen in der Nähe der Andreas-Albert-Schule gelöst. Außerdem sei dort die Parksituation um einiges entspannter. Der bisherige Plan, demzufolge die Schulverwaltung und mit ihr auch die Schulbuchausleihe aufs frühere Sternjakob-Areal ziehen sollte, hätten sich „aus verschiedenen Gründen“ zerschlagen, so Leidig.

Aufwand geringer

Kostenmäßig dürfte sich kaum etwas ändern: Den Ausgaben für die Miete stehen Einsparungen beim Aufwand gegenüber. Bislang mussten in der Mörscher Au Regale und sonstiges Mobiliar auf- und abgebaut werden. Außerdem musste der Parkettboden mit OSB-Platten und Malervlies ausgelegt werden, um ihn vor Schäden zu schützen.