Das kommunale Schnelltestzentrum im Kurpfalztreff ist schon geschlossen, und am 1. Juli stellt auch die Corona-Teststelle am Bobenheim-Roxheimer Globus-Markt den Betrieb ein. Grund sind die derzeit entspannte Pandemielage mit stark gesunkenen Fallzahlen und einer wachsenden Anzahl geimpfter Menschen sowie der Tatsache, dass in Einrichtungen kaum noch negative Schnelltests verlangt werden. Die in Kooperation mit Globus und dem Betriebsarztzentrum Rhein-Neckar betriebene Schnellteststelle hat laut Gemeinde letztmalig am Freitag, Montag und Mittwoch, jeweils 12 bis 18 Uhr, geöffnet. Am Samstag ist wegen Personalmangels geschlossen.