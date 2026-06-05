Ein Feuer hat am Mittwoch gegen 18 Uhr in einem leerstehenden Gebäude im Garküchenweg einen Schaden von rund 80.000 Euro verursacht. Nach Angaben der Polizei löschten Einsatzkräfte der Feuerwehr den Brand. Nach ersten Erkenntnissen könnte dieser vorsätzlich gelegt worden sein. Polizisten kontrollierten aufgrund eines Zeugenhinweises in unmittelbarer Nähe drei mögliche Tatverdächtige im Alter von 13, 14 und 15 Jahren und leiteten Ermittlungen wegen Brandstiftung ein. Die Beamten überstellten die Jugendlichen ihren Erziehungsberechtigten. Verletzt wurde laut Polizei niemand.