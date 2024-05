Fußball-A-Klassist SC Bobenheim-Roxheim kämpft in der Relegation um den Aufstieg in die Bezirksliga. Auftakt ist am Donnerstag, 15 Uhr, beim Vizemeister der A-Klasse Südpfalz, dem SV Erlenbach.

„Wir haben eine gute Runde gespielt, darauf können wir stolz sein“, betont SC-Trainer Norbert Prehn, dessen Mannschaft mit stattlichen 82 Punkten hinter dem TuS Dirmstein (94) den zweiten