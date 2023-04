Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der erste Punkt ist geholt. Nun sollen weitere Zähler auf das Konto von Bezirksligist SC Bobenheim-Roxheim wandern. Die Chance dazu hat das Team von SC-Coach Norbert Prehn in der Abstiegsrunde am Sonntag (15 Uhr) in der Partie gegen den TuS Frankweiler/Gleisweiler/Siebeldingen. Ein Akteur will dabei Werbung in eigener Sache machen.

Das 2:2 beim 1. FC 08 Haßloch habe sich angefühlt wie ein Sieg, sagt SC-Stürmer Fabio Ranscht. Kein Wunder. Auch für ihn persönlich war das Spiel gut. Zwei Tore steuerte der 21-jährige