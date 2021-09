In der Nacht zum Sonntag wurde die Polizei Frankenthal mehrfach von Bobenheim-Roxheimern angerufen. Die Bürger klagten über eine massive Ruhestörung aus Richtung Altrhein. Polizeistreifen konnten den Lärm zwar hören, nicht aber seine Quelle finden, heißt es im Bericht der Beamten. Erst als der Suchradius vergrößert worden war, konnte der Verursacher der durch Bassmusik erzeugten Belästigung ausfindig gemacht werden: eine Gaststätte auf der anderen Rheinseite in Hessen. Im Polizeibericht heißt es weiter: „Die Kollegen in Hessen wurden informiert und sorgten für eine nun angenehme Nachtruhe auf beiden Seiten des Rheins.“