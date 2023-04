Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Blumenkränze, Lichterketten und Discofox auf der Picknickdecke: In der neuen Reihe „Musik im Garten“ am Kunsthaus feierten am Freitagabend rund 90 Besucher eine knallbunte Schlagerparty. Den Sound lieferte die Frankenthaler Band Rokko Rubin und die Schlagerjuwelen.

Gekommen waren überwiegend Vertreter der Generation 50plus, für die in den 1970er-Jahren die ZDF-Hitparade mit Moderator Dieter Thomas Heck zur musikalischen Sozialisation gehörte. „Was