Risse an der Fassade eines historischen Gebäudes sind nichts Ungewöhnliches. Im Falle der Wormser Synagoge jedoch, die Bestandteil des Unesco-Weltkulturerbeantrags der drei Städte Speyer, Worms und Mainz ist, vergrößern sich diese in zunehmendem Tempo. Laut Bürgermeister Hans-Joachim Kosubek (CDU) soll jetzt in einem ersten Schritt eine Notsicherung der Synagoge erfolgen.

Die Risse sind deutlich außen am und über dem Portal sowie innen an Fenstern und am Gewölbe zu erkennen. Putz bröckelt ab. Das Problem ist nicht neu. „Im September