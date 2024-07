Damit Sie, unsere Leser, im Idealfall am Morgen die Zeitung pünktlich im Briefkasten haben, muss im RHEINPFALZ-Druckzentrum in Ludwigshafen-Oggersheim jede Nacht ein Rädchen ins andere greifen. Einen Blick hinter die Kulissen werfen können 30 Besucher am Mittwochabend, 7. August.

Wenn die Arbeit in der Zentralredaktion und in den Lokalredaktionen der RHEINPFALZ endet, dann geht es in Oggersheim erst richtig los. Denn im dortigen Druckzentrum wird alles, was die Redakteure und Mitarbeiter an den Computern geschrieben und auf Seiten platziert und gestaltet haben, auf Papier gebracht. Der Zeitplan ist straff. Schließlich soll die Zeitung pünktlich am Morgen in Briefkästen liegen – und zwar nicht nur hier in der Vorderpfalz, sondern ebenso bei unseren Abonnenten in der Süd- und in der Westpfalz.

Im September 1945 wurde die erste Ausgabe der RHEINPFALZ gedruckt – damals noch in der Ludwigshafener Amtsstraße, wo noch immer der Sitz des Verlags ist. Seit 45 Jahren wird die Tageszeitung neben weiteren Produkten im Druckzentrum in Oggersheim gedruckt. Beim abendlichen Andruck entstehen circa 80.000 RHEINPFALZ-Exemplare pro Stunde. Aber wie sieht es in dieser 10.000-Quadratmeter-Halle mit den riesigen Maschinen eigentlich aus? Wie viel Farbe braucht so eine Druckmaschine? Und wie kommen die Reklamehefte in die fertige Zeitung?

Stimmt der Farbton? Qualitätskontrolle im Druckzentrum. Foto: ODZ/Gratis

Das und noch viel mehr können Sie, liebe Leserinnen und Leser, am Abend des 7. August bei einer privaten Führung mit dem ehemaligen RHEINPFALZ-Bezirksverlagsleiter Uwe Richter erfahren. Die Führung dauert etwa zweieinhalb Stunden. Der Treffpunkt ist vor Ort in Oggersheim, die An- und Abfahrt ist selbst zu regeln. Für die Führung muss man einigermaßen gut zu Fuß sein. Es sind Treppen und längere Wege zu gehen, und es muss auch mal eine gewisse Zeit Stehen eingeplant werden.

Anmeldung

Wer bei der Besichtigung des RHEINPFALZ-Druckzentrums am Mittwochabend, 7. August, dabei sein will, kann sich bis Freitag, 2. August, 10 Uhr, per E-Mail an redfra@rheinpfalz.de, Stichwort Druckzentrum, unter Nennung der Anzahl der Teilnehmer anmelden. Die Besucheranzahl ist begrenzt. Sollten uns mehr Zuschriften erreichen, wird gelost. Zur Benachrichtigung bitte eine Telefonnummer angeben.