Endlich hat der TuS Gerolsheim in der Kegel-Regionalliga Rheinland-Pfalz/Nordbaden des Landesfachverbands Sektion Classic wieder ein enges Spiel gewonnen. Das Team hatte zuvor zu Hause gegen Kuhardt und in Mehlingen verloren. Christian Mattern bewies bei der taktischen Aufstellung ein goldenes Händchen.

Mit 5:3 (3494:3452 Holz) gewann der TuS bei den KF Sembach. Im Kampf um die Qualifikation für die Relegation zum Aufstieg in die Zweite DKBC-Bundesliga haben die Gerolsheimer dennoch die schlechteren Karten. Sembach wird als derzeit Zweiter aller Voraussicht nach als bester Vertreter aus Rheinland-Pfalz an der Aufstiegsrelegation teilnehmen. „Deren Restprogramm ist zu leicht“, sage Mattern. Gerolsheim empfängt dagegen am letzten Spieltag noch Tabellenführer FH Plankstadt.

Verdient sei der Sieg gewesen, meinte der Mannschaftsführer, weil drei Gerolsheimer die 600er-Marke knackten – Kevin Günderoth (600), erstmals im Startpaar, Christian Mattern (618), Uwe Köhler (616). Das brachte jeweils einen Mannschaftspunkt. Christian Buck war mit 573 Holz und zwei Satzpunkten nahe an einem weiteren Mannschaftszähler. Kontrahent Markus Tiedemann erreichte 579 Holz. Zwei Teampunkte gab es für das bessere Gesamtholzergebnis.