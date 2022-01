Bereits am Donnerstagnachmittag ist eine Filiale der Volksbank Alzey-Worms im Wormser Vorort Herrnsheim überfallen worden. Das hat die Polizei am Freitag mitgeteilt. Gegen 17.55 Uhr war demnach ein bislang unbekannter Mann die Bankfiliale mit einer Schusswaffe betreten und die anwesenden Mitarbeiterinnen damit bedroht sowie Bargeld aus dem Banktresor gefordert. Nachdem ihm das Geld in eine mitgebrachte braune Papiertüte gepackt worden war, flüchtete der Bankräuber in unbekannte Richtung.

Nach Zeugenaussagen ist der Täter etwa 1,70 Meter groß. Er trug eine Silikonmaske, eine FFP2-Maske, dunkle Wollmütze und dunkle Bekleidung. Die schwarzen Handschuhe waren mit farbigen Noppen besetzt. Er soll akzentfreies Hochdeutsch gesprochen haben.

Die ermittelnde Kriminalpolizei Mainz bittet um Hinweise unter Telefon 06131 653633 oder über das Hinweisportal der Onlinewache der Polizei Rheinland-Pfalz: www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/