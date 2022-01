Randalierende Jugendliche sollen laut Polizeibericht dafür gesorgt haben, dass etwa 40 bis 50 Haushalten in Frankenthal am frühen Sonntagmorgen keinen Strom hatten. Als Motiv nennt die Polizei auf ihrem Twitterkanal Langeweile. Anwohner hatten die Dienststelle gegen 3.16 Uhr darüber informiert, dass in der Benderstraße ein Stromkasten mutwillig demoliert worden sei. Der Anrufer gab an, dass er zunächst lautes Gegröle von der Straße gehört habe, bevor dann der Strom in seiner Wohnung ausgefallen sei. Bei ihrer Kontrolle stellten die Beamten außerdem fest, dass eine Fußgängerampel in der Nähe ebenfalls beschädigt worden war. Wenig später wurden der Polizei vier Jugendliche in der Jean-Ganss-Straße gemeldet, die an den Straßenschildern rütteln und einen Stromkasten beschädigen würden. Die Beamten trafen dort auf vier Heranwachsende im Alter von 15 bis 18 Jahren, von denen einer die Taten einräumte. Allen vier drohen Strafanzeigen. Laut Stadtwerke sind zur Reparatur der Stromkästen umfangreiche Tiefbauarbeiten nötig. Der verursachte Schaden beläuft sich laut Bericht auf mindestens 40.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06233 313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de zu melden.