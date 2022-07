Ein 61-jähriger Fahrradfahrer aus Bobenheim-Roxheim wurde am Montagabend gegen 17.30 Uhr bei einem Unfall in Frankenthal leicht verletzt. Der Mann kam zur Erstversorgung in ein Krankenhaus. Beim Abbiegen von der Elisabethstraße in die Schmiedgasse hatte ein Autofahrer den Radler übersehen. Bei dem Zusammenstoß fiel der Fahrradfahrer vom Rad. Am Pkw entstand laut Polizei nach ersten Ermittlungen kein Schaden, am Fahrrad war der vordere Reifen verbogen. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233 313-0, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de zu wenden.