Das Desaster mit den maroden Hochstraßen in Ludwigshafen zwingt die BASF zum Handeln: Der Lkw-Lieferverkehr vom und zum Werk soll komplett in den Norden, auf Frankenthaler Gemarkung, verlagert werden. Das kündigt der Chemiekonzern an.

„Wir können uns eigentlich auf nichts verlassen.“ So fasst Ralf Busche, Leiter des Bereichs Logistik im BASF-Werk Ludwigshafen, die Lage angesichts drohender Verkehrsbehinderungen in Ludwigshafen.