Ein Dankeschön an die Gesellschaft – in der Lessingschule mit Pinsel, in der Innenstadt mit Politur. Hier eine Aktion für Schüler, dort für die Opfer des Nationalsozialismus. Die Initiative „Wir schaffen was“ am Samstag hatte in Frankenthal viele Gesichter und Geschichten.

„Ich möchte der Gesellschaft etwas zurückgeben.“ Das sagt einer der zwölf Stolpersteinputzer, die unter der Federführung