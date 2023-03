Für den geplanten Bau einer von ihr betriebenen psychiatrischen Tagesklinik in Limburgerhof erhält die Stadtklinik Frankenthal vom Land einen Zuschuss von 800.000 Euro. Das hat SPD-Landtagsabgeordneter Martin Haller (Lambsheim) mitgeteilt. Die Mittel stammen ihm zufolge aus dem Krankenhaus-Investitionsprogramm. „Es ist eine starke Unterstützung für die gute gesundheitliche Versorgung in unserer Region, dass die Stadtklinik erneut vom Krankenhausinvestitionsprogramm des Landes profitieren kann“, wird Haller in einer Pressemitteilung zitiert. Für das rund 3,5 Millionen Euro teure Projekt waren schon im vergangenen Jahr Mittel in Höhe von 1,4 Millionen Euro angekündigt worden. Die neue Tagesklinik in de Nähe des Limburgerhofer Bahnhofs soll mit ihren 20 Therapieplätzen das ambulante Angebot der Psychiatrie ergänzen und Patienten aus Gemeinden des mittleren Rhein-Pfalz-Kreises die Anfahrt nach Frankenthal ersparen. Die dortige Tagesklinik im Metznerpark wird in den Neubau ziehen, der aktuell neben dem Krankenhaus entsteht.