Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Günstige Lage, ungünstiger Schnitt: Die Stadtklinik Frankenthal möchte in Limburgerhof in Bahnhofsnähe eine psychiatrische Tagesklinik errichten. Die Planer sind überzeugt, dass das auf dem dreieckigen Grundstück mit vertretbarem Kostenaufwand möglich ist. Noch hakt’s aber an ein paar Stellen.

Wenn Architekten Projekte vor kommunalpolitischen Gremien vorstellen, dann zeigen sie Seitenschnitte, Draufsichten und vielleicht eine Tabelle mit Kosten. Erläuternde Prosa