Für Dienstag, 6. August, 13.30 Uhr, hat das Amtsgericht Frankenthal eine Verhandlung wegen einer Körperverletzung angesetzt. Die Staatsanwaltschaft legt einem 28-jährigen Mann aus Syrien zur Last, im Juni 2023 in Bobenheim-Roxheim einen anderen Mann unvermittelt „in den Schwitzkasten genommen“ und ihm mit der Faust auf den Kopf geschlagen zu haben. Außerdem soll der Angeklagte weiter auf sein Opfer eingeschlagen haben, als dieses bereits zu Boden gegangen war. Danach habe er noch einen Felgenschlüssel aus dem Auto geholt und auch damit auf den Rücken des Opfers eingeschlagen. Auch sei ein Fenster am Auto des Verletzten zu Bruch gegangen.