Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Vier Flächen, sechs Kanten – was ist das? Richtig: ein Tetraeder, eine dreiseitige Pyramide. Die gibt es dann noch in gerade und schief. Und in lecker. Seit 25 Jahren nämlich gibt es eine Praline dieser Form: den Frankenthaler Eckstein. Hergestellt wird sie in inzwischen exklusiv bei Confiserie Filling.

„Das Wappen zeigt in Schwarz einen rechtshin gekehrten goldenen rot bewehrten und gekrönten Löwen, in der erhobenen rechten Tatze einen goldenen Reichsapfel tragend, mit der linken einen