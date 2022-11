Drei ausgebüxte Pferde haben am Samstagmorgen gegen 9 Uhr die Polizei auf den Plan gerufen. Wie die Frankenthaler Inspektion berichtet, hatten sich die Tiere selbst aus ihrem umzäunten Auslauf in Bobenheim-Roxheim befreit und waren gemeinsam in ein Wohngebiet gelaufen. In einem Hinterhof mit Parkplätzen „warteten sie bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte“, heißt es im Polizeibericht. Dann ließen sie sich offenbar anstandslos abführen und zu ihrem Halter zurückbringen.