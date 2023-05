Am 25 Juni wird in Frankenthal entschieden, wer neuer (oder alter) Oberbürgermeister oder Oberbürgermeisterin wird. Doch welche kulturellen Pläne haben die Kandidaten eigentlich für die Stadt? Dieser Frage will das Theater Alte Werkstatt, Wormser Straße 109, am Dienstag, 30. Mai, ab 19 Uhr bei einer Podiumsdiskussion auf den Grund gehen.

„Ein lebendiges kulturelles Leben macht eine Stadt lebenswert und attraktiv“, betont TAW-Leiter Jürgen Hellmann, der die Veranstaltung auch moderieren wird. Das habe man vor allem in den vergangenen drei Jahren erlebt. Doch wie geht es weiter nach der Pandemie und wie können neue Spielräume für Kultur in Zeiten von Inflation, Preissteigerungen und Sparzwang aufgemacht werden? Wie sieht die Zukunft für Kultur- und Kreativwirtschaft in Frankenthal in den nächsten Jahren ganz konkret aus? All diesen und vielen weiteren Fragen werden sich Aylin Höppner (SPD), Nicolas Meyer (FWG), Immanuel Pustlauck (Grüne) und Bernd Knöppel (CDU) stellen. Das Publikum ist eingeladen mitzudiskutieren. Der Eintritt ist frei.