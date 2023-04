Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die neuen Wohnbaupläne der Baugesellschaft waren ein Schwerpunkt der Diskussionen beim zweiten öffentlichen Bürgerdialog auf dem Jakobsplatz am Dienstagvormittag. Der Platz selbst, der Fragebogen zum Wohngebiet und die Verkehrssituation wurden ebenfalls thematisiert.

Weniger Besucher als am 18. Juli, als zum öffentlichen Auftakt Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) und Bauamtsleiterin Marika Denzer vor Ort waren, kamen am Dienstag, um sich an dem großen