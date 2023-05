Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit argen Personalsorgen geht die SG Lambsheim/Frankenthal in das Spiel der Handball-Pfalzliga der Damen am Samstag (19 Uhr, Rehbachhalle Neuhofen) gegen die FSG Neuhofen/Waldsee. SG-Trainerin Elena Scharfenberger hat in der jüngsten Partie einen Mutmacher für die Zukunft entdeckt.

Nach einer mehrere Wochen langen Pause stand Elena Scharfenberger am vergangenen Samstag beim Spiel der SG Lambsheim/Frankenthal bei der HSG Dudenhofen/Schifferstadt wieder als Verantwortliche an der Seitenlinie.