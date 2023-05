Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was in anderen Städten schon längst Standard ist, soll bald auch Frankenthaler Autofahrern das Leben erleichtern: Parkgebühren nicht mit Münzgeld am Automaten, sondern per Mobiltelefon begleichen zu können.

Man müsse ja nicht gleich alle existierenden Automaten „absägen und verschrotten“, meint Daniel Kühner im Namen der CDU-Stadtratsfraktion. Aber etwas mehr Komfort als