Vor wenigen Tagen hat die BASF ihr neues Abfertigungszentrum für Schwerlastverkehr neben der Kläranlage offiziell in Betrieb genommen – es wird den Ortsbeirat Mörsch bei seiner Sitzung am Donnerstag, 8. September, 19 Uhr, in der EWF-Betriebsstätte (Nachtweideweg 17a) dennoch in mehrfacher Hinsicht beschäftigen. Sowohl die SPD als auch die Grünen erkundigen sich mit Anfragen nach den Plänen für die Brücke über die B9 an der Anschlussstelle Frankenthal-Mörsch. Das Bauwerk ist für den Begegnungsverkehr von Lastwagen auf dem Weg zur Abfertigung Nord recht schmal und hat keinen eigenen Rad- und Fußweg. Die Grünen haken außerdem mit Bezug auf die RHEINPFALZ-Berichterstattung zur Eröffnung der Logistikfläche nach, welche Gründe nach Kenntnis der Verwaltung beim Ludwigshafener Chemiekonzern zum Verzicht auf die sogenannte Nordroute geführt hätten. Der Hintergrund: Die BASF hatte zwischenzeitlich eine werkseigene Straße geplant, die von der Kläranlage zum Tor 15 im Gewerbegebiet Nachtweide führen sollte. Den dortigen Werkseingang sollen die Sattelzüge nun über die B9 ansteuern. Weitere Punkte auf der Tagesordnung: Pläne des ASV Mörsch für sein Sportgelände und das Bauprojekt westlich des Friedhofs.