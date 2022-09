In einer digitalen Aktionswoche widmet sich die Agentur für Arbeit vom 19. bis 23. September der Vereinbarkeit von „Familie und Beruf“. Dazu gibt es vier kostenlose Vorträge, die jeweils um 9 Uhr beginnen und rund zwei Stunden dauern. Am 19. September geht es um die Suche nach einem passenden Arbeitsplatz, am 20. September um selbstbewusstes Auftreten im Vorstellungsgespräch und Berufsleben. Digitale Arbeitswelten sind Thema am 21. September, darum, wie man Veränderungsprozesse positiv gestaltet, geht es am 22. September. Die Anmeldung ist per E-Mail an Ludwigshafen.bca@arbeitsagentur.de oder über die Homepage www.arbeitsagentur.de möglich.