Der Arbeitsmarkt wandelt sich beständig, Beschäftigte und Arbeitgeber müssen sich immer wieder und schneller auf Veränderungen einlassen. Die Agentur für Arbeit in Ludwigshafen lädt daher im Juni zu zwei digitalen Vortragswochen ein, die Teilnahme ist kostenlos.

Die Reihe „Impulse in der Mittagspause“ ist laut Mitteilung ein neues Format für Arbeitgeber, das Anregungen zur Fachkräftegewinnung gibt. Die 30-minütigen Online-Vorträge beginnen jeweils um 12.30 Uhr, im Anschluss werden Fragen beantwortet. Themen: 10. Juni: „Gendergerechtes Recruiting lohnt sich“; 11. Juni: „Wettbewerbsvorteil Familienfreundlichkeit“; 12. Juni: „Beschäftigtenqualifizierung als Chance“; 13. Juni: „Ausbildung in Teilzeit“.

In der „Woche der Chancengleichheit“ geht es um folgende Themen: 17. Juni, 10 bis 12 Uhr: „Elevator Pitch – Ihre Kurzpräsentation auf den Punkt gebracht“, 18 bis 20 Uhr: „Working Moms“; 18. Juni,