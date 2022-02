Umzüge und Sitzungen, die sonst Fasnacht in Frankenthal prägen, fallen wegen der Pandemie erneut aus. Deshalb sind die vom Erkenbert-Museum im Februar präsentierten „Objekte des Monats“ welche mit Bezug zur fünften Jahreszeit.

Sechs Orden Frankenthaler Vereine sind nach Angaben der Verwaltung in der Stadtbücherei zu sehen. Stadtgeschichtlich geht es zu auf den Orden der Flomerschumer Zwiwwelböck, der K.G. Hallodria und der Chorania zu. Die Orden des Frankenthaler Carneval-Vereins und der Mörscher Wasserhinkele zeigen karnevalistische Motive, während die Rosenkavaliere mit dem Hinweis auf das 3. Jahrtausend Zeitgeschichte aufgreifen.

Orden dieser Art sind nach Darstellung der Stadt seit dem Beginn des organisierten Karnevals in Köln im 19. Jahrhundert bekannt – als Parodie auf militärische und staatliche Orden der preußischen Obrigkeit. Und mit der hatten die Kölner so ihre Probleme. Heute spielten Karnevalsorden im Sitzungs- und Straßenkarneval weiter eine Rolle, unter anderem als Auszeichnung für engagierte Karnevalisten und als begehrte Sammelobjekte. Neben karnevalistischen Motiven sowie historischen und zeitgeschichtlichen Themen wie Politik, Geschichte oder markanten Gebäuden seien auch Persönlichkeiten aus Politik, Kirche, Gesellschaft und Karneval auf Orden dargestellt.

Noch Fragen?

Ein Besuch der Objekte ist während der Öffnungszeiten ohne Anmeldung möglich. Bei einem Gespräch am Montag, 7. Februar, um 16 Uhr, erfahren Interessierte mehr über die Orden. Anmeldung dafür per E-Mail an museum@frankenthal.de oder unter der Rufnummer 06233 89-495.