Die HSG Eckbachtal hat ihren jüngsten Aufwärtstrend in der Handball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar am Sonntag mit einem Auswärtssieg beim TuS Kaiserslautern-Dansenberg II fortgesetzt. Gegen die stark ersatzgeschwächte Perspektivmannschaft des ambitionierten Drittligisten aus der Westpfalz setzten sich die „Gekkos“ mit 27:24 (15:13) durch und machten somit einen weiteren Schritt in Richtung Klassenverbleib.

Eckbachtal blieb auch im sechsten Spiel in Folge ungeschlagen und festigte durch den zehnten Saisonsieg Rang neun. Damit kann die Mannschaft von Trainer Thorsten Koch den Klassenverbleib nach