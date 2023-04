Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es ist schon ein bisschen her, dass die Oberliga-Handballer der HSG Eckbachtal in Aktion waren. Am Sonntag (17 Uhr) wollen die „Gekkos“ das Sportjahr mit einem Heimspiel gegen den Tabellenzweiten TV Offenbach beschließen. Am besten mit zwei Punkten. Doch dafür müsse viel zusammenkommen, sagt Routinier Jochen Schloß.

Am 21. November war die HSG Eckbachtal zum letzten Mal im Einsatz. Es war ein 36:27-Pflichtsieg zu Hause gegen die HSG Kastellaun/Simmern. Am Sonntag darauf war planmäßig Pause.