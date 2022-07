Nach zwei Jahren Corona-Pause feiert die BASF Siedlergemeinschaft Nordend am Wochenende 9. und 10. Juli wieder ihr Sommerfest, das traditionell am zweiten Wochenende im Juli stattfindet. Für Samstag, 14 Uhr, ist ein Umzug mit sechs Gruppen geplant. Zugaufstellung ist um 13.30 Uhr in der Gottfried-Keller-Straße 39. Start und Ziel ist der Siedlerplatz. Neben der Siedlergemeinschaft Nordend beteiligen sich die Rosenkavaliere, die Ostparksiedler, der Karateverein, der Fußballverein MTSV Beindersheim und eine Vespagruppe. Am Sonntag soll es ab 10 Uhr einen Frühschoppen mit Brezeln, Weißbier und Weißwürste sowie mit Live-Musik von „De Amigos aus der Pfalz“ geben. Angeboten werden Kinderschminken und ein Kinderkarusell. Außerdem gibt es, neben Deftigem einen Crepes- und einen Süßigkeitenstand sowie eine Schießbude.