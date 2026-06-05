Für Schulkinder ab sechs Jahren aus der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim wird wieder ein Sommerferienprogramm angeboten. Nach Angaben der Verwaltung sind noch Plätze frei. Die Kinderfreizeit findet vom 27. Juli bis 7. August im Jugendtreff im Heuchelheimer Bürgerhaus statt, montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr. Die Jugendpflegerinnen haben ein Programm zusammengestellt, das Aktionen vor Ort, aber auch ein paar Ausflüge vorsieht. Die Teilnahme kostet 180 Euro inklusive Material- und Verpflegungskosten. Nähere Informationen zur Online-Anmeldung gibt’s per E-Mail an jugend@lambsheim-hessheim.de oder unter Telefon 06233 3791-307.