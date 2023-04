Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Noch auf dem Rückweg von der ukrainischen Grenze bekam Schulleiter Dieter Jäger die Nachricht. Am Montag danach waren die neun Kinder schon in der Schiller-Realschule in Frankenthal. Seither wird dort viel improvisiert, damit die Gäste aus dem Land im Krieg das Erlebte vergessen können.

Dass die ukrainischen Schüler an die Friedrich-Schiller-Realschule plus kamen, hängt mit der mennonitischen Glaubensgruppe zusammen. Viele ihrer Kinder besuchen die „Schiller“.