Auf geht’s Jungs und Mädels! Am Wochenende wird’s warm und sonnig – ideales Wetter, um den „Funky Monkey“ auszuprobieren, der seit Kurzem am Bobenheim-Roxheimer Altrhein steht. Das Teil kommt dem Wunsch einheimischer Jugendlicher entgegen, Körpergewichtstraining im Freien machen zu können. Neben Kinderspiel- und Seniorenfitnessgeräten gibt es jetzt deshalb in der Anlage nahe dem Minigolfplatz ein zweites „Street Workout“-Gerät. Nach Angaben der Gemeinde hat es 3300 Euro gekostet. Aber Achtung: Für den Funky Monkey braucht es Koordination, Geschick und Kraft in den Armen und Händen.