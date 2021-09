Nach dem neuen Warnsystem, das mit Inkrafttreten der überarbeiteten Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes am Sonntag gilt, rangiert Frankenthal laut Stadt in der ersten von drei Stufen. Für Geimpfte und Genesene ändert sich mit diesem veränderten Ansatz zunächst einmal nicht viel.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Frankenthal ist, so meldet es das Landesuntersuchungsamt am Sonntag, wegen sieben neuer Corona-Infektionen wieder auf 92,3 gestiegen. Dieser auf 100.000 Einwohner berechnete Wert ist aber nicht mehr der alles entscheidende für die Stadt. Zusätzlich geben die rheinland-pfälzischen Gesundheitsbehörden ab sofort zwei weitere, sogenannte Leitindikatoren an.

Belastung der Krankenhäuser

Das ist zum einen die ebenfalls auf 100.000 Einwohner bezogene Hospitalisierungsinzidenz, die für Frankenthal am Sonntag mit 0,0 angegeben wurde. Sie zeigt, wie stark Krankenhäuser allgemein mit der Versorgung von Covid-19-Patienten belastet sind. Zum anderen wird der Anteil von Intensivbetten erhoben, die für die Behandlung von Betroffenen gebraucht werden. Der landesweite Durchschnitt liegt hier bei 5,07 Prozent. Das Divi-Intensivregister führt für die Stadtklinik vier Corona-Fälle in intensivmedizinischer Behandlung auf – bei elf zur Verfügung stehenden Betten.

Regeln für Veranstaltungen

Die zweite Säule der neuen Landesverordnung ist das sogenannte 2G-plus-Modell, das Beschränkungen im Wesentlichen nur für Nicht-Immunisierte vorsieht. So dürfen sich höchstens 25 Menschen, die weder geimpft noch genesen sind, im öffentlichen Raum treffen. Für Veranstaltungen drinnen und im Freien ist für die Warnstufen jeweils eine maximale Anzahl nicht-immunisierter Besucher vorgesehen. Ähnliche Regelungen gelten für Gottesdienste, Gastronomie und Sport. In allen Schulen gilt in Warnstufe 1 grundsätzlich die Maskenpflicht im Schulgebäude, nicht jedoch am Platz und im Freien.

Noch Fragen?

Die Regelungen im Detail, die für Frankenthal gültige Warnstufe und weitere Informationen sind auf www.corona-frankenthal.de zu finden. Die Verordnung des Landes im Wortlaut ist im Netz unter www.corona.rlp.de abrufbar.