Ob nördlich des Littersheimer Wegs in Bobenheim-Roxheim ein 4,6 Hektar großes Wohngebiet geplant wird, diese Entscheidung will sich die Mehrheit des Gemeinderats nicht aus der Hand nehmen lassen. Am Donnerstagabend lehnte das Gremium den von der Grünen-Fraktion beantragten Bürgerentscheid ab. Anschließend votierten 21 Ratsmitglieder dafür, das Bauleitverfahren in Gang zu setzen. Sechs Mandatsträger waren dagegen. Die Ratssitzung verfolgten Anwohner der Bobenheimer Siedlung, an deren Grenze das neue Wohngebiet entstehen soll. Es flossen Tränen angesichts der Ratsentscheidung.