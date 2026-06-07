Die 16 Jahre alte Nea-Sophie Stanger hat ihren Titel bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik in Worms verteidigt.

In ihrer Altersklasse (AK 16) holte die Weisenheimerin, die für den TB Oppau startet, bei den Landesmeisterschaften in Worms den Titel vor ihrer Mannschaftskollegin Dominique Helfrich (2.) und Marie Decker (3.) vom TV Dahn. Wie alle Teilnehmerinnen hatte die Schülerin des Frankenthaler Karolinen-Gymnasiums mit der niedrigen Hallenhöhe der BIZ-Sporthalle zu kämpfen, meisterte aber ihre Übungen mit Keulen, Reifen, Ball und Band souverän.

Ihr nächstes Ziel: In zwei Wochen will sie sich in Berlin für die Deutschen Meisterschaften Ende Juli in Hannover qualifizieren.