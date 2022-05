Bei den Naturfreunden können alle Gruppen wieder Angebote machen. Das teilte die hiesige Ortsgruppe, die aktuell 370 Mitglieder zählt, bei der jüngsten Jahreshauptversammlung mit. Beim Vorstand setzen die Naturfreunde auf Kontinuität. Inge Fischer wurde als Vorsitzende wiedergewählt.

Viele Termine im vergangenen Jahr habe man coronabedingt absagen müssen, berichtete Fischer. Nun sei man umso froher, dass wieder das ganze Spektrum an Aktivitäten angeboten werden könne. Auch bei der Singgruppe, die dieses Jahr erst einmal zusammengekommen sei, gehe es jetzt wie gewohnt weiter. Gut angenommen würden die Kurzwanderungen über vier bis sechs Kilometer. Auch die Abendwanderungen seien beliebt. Für die Wanderwoche der Naturfreunde Rheinland-Pfalz, die vom 11. bis zum 18. September rund um Walldürn stattfindet, seien noch Plätze zu vergeben.

Wanderung zu Patengrundstücken

Mit den Bobenheim-Roxheimer Naturfreunden richte man am 18. Juni eine Sonnenwendfeier in Bobenheim-Roxheim aus, kündigte Fischer an. Im Rahmen der 1250-Jahr-Feier der Stadt werde man am 25. Juni bei einer sechs Kilometer langen Wanderung, zu der auch Nichtmitglieder willkommen seien, die Patengrundstücke in Frankenthal besuchen. Das Kassenplus in einer Höhe von rund 6200 Euro zum Abschluss des vergangenen Jahres begründete Fischer mit der Vermietung des Vereinsheims an die Robert-Schuman-Schule.

Vorstand

Vorsitzende: Inge Fischer; Stellvertreter: Stephan Schenk und Herta Bund; Kassenwarte: Ingrid Haffner und Herta Bund; Schriftführerin: Heidi Rossmann.