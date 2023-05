Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Corona-Pandemie hat überdeutlich gezeigt, wie dringend Personal in der Pflege gebraucht wird. Doch für junge Menschen ist es gerade schwierig, praktische Erfahrungen in dem Bereich zu sammeln. An der Berufsbildenden Schule (BBS) Andreas Albert hilft hier eine seit gut drei Jahren bestehende Kooperation.

Auf Sparflamme laufen zurzeit auch die Praktika für Pflegeberufe an der Frankenthaler Berufsschule. Trotzdem ist die zuständige Lehrerin froh, dass dieser Zweig nicht ganz in der Pandemie eingeschlafen