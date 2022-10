Zum zweiten Mal wird in Bobenheim-Roxheim die beliebte Kleidertauschbörse im Martin-Luther-Gemeindehaus erweitert: Am Samstagnachmittag gibt es noch mehr Angebote zum Thema Nachhaltigkeit.

Für die über die Region hinaus bekannte Kleidertauschparty bringen die Besucherinnen und Besucher gut erhaltene und saubere Kleidungsstücke und Accessoires (nicht mehr als 20, keine Kinderkleidung) mit und suchen sich dafür andere Sachen aus. Geld muss nicht bezahlt werden. „Ziel der Veranstaltung ist es, Fehlkäufen und Schrankhütern ein zweites Leben zu verleihen und die Altkleiderberge zu verringern“, heißt es in der Ankündigung der Organisatorinnen.

Vor dem Gemeindehaus bietet der Freundeskreis der Rheinschule Kaffee und Kuchen an. Er freut sich, wenn Kunden für den Kuchenkauf Behälter mitbringen. Ebenfalls willkommen sind Kuchenspenden. Der Erlös ist für das neue Spielgelände der Grundschule bestimmt.

Wer bei der Börse nicht ausreichend fündig geworden ist, kann in der Kleiderkammer des Sozialvereins Kunterbunt im Kleinerweg 2 weiterstöbern. Hier gilt allerdings: Kleidung kann mitgenommen, aber nicht abgegeben werden. An dem Standort beim Jugendzentrum wird von der Ortsgruppe der Grünen eine Sammelstelle für alte Brillen, Handys und Naturkorken zur Wiederverwertung eingerichtet. Dort können sich Besucher ausruhen, Getränke werden gegen eine Spende abgegeben. Die frisch gegründete BUND-Ortsgruppe bietet Samen und Pflanzen zum Tausch oder Verkauf an. Das Ziel ist, zum Erhalt der Artenvielfalt und zur Weitergabe alter Sorten beizutragen.

Termin



Aktionstag „Nachhaltiges Bo-Ro“, unter anderem mit Kleidertauschbörse im Martin-Luther-Gemeindehaus, Bobenheimer Straße 19, am Samstag, 15. Oktober, von 14 bis 17 Uhr. Weitere Infos gibt’s unter https://www.sozialverein-kunterbunt.de. Fragen zur Kleidertauschbörse können an die E-Mail-Adresse helgaxx@web.de geschickt werden.