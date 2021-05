Die zuletzt deutlich sinkenden Inzidenzzahlen in Frankenthal ermöglichen es der Musikschule nach Angaben der Stadtverwaltung, Kinder und Jugendliche wieder vor Ort im Gebäude am Stephan-Cosacchi-Platz zu unterrichten. Gleichzeitig bereiten sich die Verantwortlichen dort bereits auf die Zeit nach der Pandemie vor.

Nach dem Unterschreiten des dafür maßgeblichen Schwellenwerts von 165 durften der Pressemitteilung zufolge Streicher, Pianisten, Schlagzeuger und Gitarristen wieder einzeln und in Gruppen von bis zu drei Personen ihre Instrumente lernen. Am Montag, 10. Mai, startet auch der Unterricht für Bläser und Sänger wieder – allerdings ausschließlich in Einzelstunden und mit Vorlage eines negativen Corona-Schnelltests. Ausfallen müssen weiter der Unterricht der Ensembles, die Eltern-Kind-Kurse sowie die musikalische Früherziehung und Grundausbildung. Der Wiedereinstieg im Kleinkindbereich ist, sobald es wärmer wird, im Freien geplant.

Hoffen auf das neue Schuljahr

Weil wegen der Corona-Pandemie Veranstaltungen aktuell noch nicht wieder stattfinden können, haben sich die Verantwortlichen der Musikschule Alternativen zum Tag der offenen Tür und den Instrumentenvorstellungen in den Grundschulen überlegt. „Wir hoffen, nach den Sommerferien das neue Schuljahr wieder in allen Bereichen im Präsenzunterricht starten zu können, und möchten dafür jetzt schon werben“, zitiert die Stadt in ihrer Mitteilung Schulleiterin Mechthilde Wieder-Fücks.

Einzeltermine der Fachbereiche

Wer Instrumente kennenlernen möchte, hat dazu bei Einzelterminen der Fachbereiche am Freitag und Samstag, 21. und 22. Mai, Gelegenheit. Interessenten für Holz- und Blechblasinstrumente sowie Gesang müssen für die Infotermine einen negativen Schnelltest vorlegen. Abhängig vom Verlauf der Pandemie könne es kurzfristig zur Absage oder Verschiebung von Terminen kommen, betont die Stadt. Außerdem hat die Musikschule eine Videoserie auf dem Youtube-Kanal der Stadt gestartet. Unter www.youtube.com/stadtfrankenthalpfalz stellen sich die Fachbereiche in Wort, Bild und Ton vor. Den Anfang machen die Schlagzeugabteilung sowie die Holzbläser.

Noch Fragen?

Vorstellungstermine der Fachbereiche am Freitag, 21. Mai: 17 bis 18.30 Uhr, Eltern-Kind-Kurse, Früherziehung, Grundausbildung; 17 bis 19 Uhr, Schlagzeug und Mallets; 17 bis 19 Uhr, Gitarren. Samstag, 22. Mai: 10 bis 12.30 Uhr, Holzbläser; 10 bis 12.30 Uhr, Klavier; 14 bis 16.30 Uhr, Blechbläser; 14 bis 16.30 Uhr, Streicher; 16 bis 18 Uhr, Sänger. Anmeldung (mit Telefonnummer) per E-Mail an stefan.gloeckner@frankenthal.de.