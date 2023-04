Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Fünf Personen werden ermordet – auf dem Papier. 25 Personen erleben zwei spannend-komische Stunden mit Nervenkitzel – in echt. Krimiautorin Gina Greifenstein packte die Zuhörer ihrer Lesung in Bobenheim-Roxheim.

Wer da am Freitag Abend in den Kurpfalztreff kam, hatte schon das eine oder andere Exemplar der Wahlpfälzerin im Buchregal. Allesamt also eingefleischte Fans von Greifensteins zart bissigem Humor,