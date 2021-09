In einer konzertierten Aktion mit Beteiligung der Bürger wird am Samstag, 11. September, von 9 bis 13 Uhr in den Uferbereichen des Bobenheim-Roxheimer Silbersees Müll eingesammelt. Damit auch die Zonen gesäubert werden können, die man nur vom Wasser aus erreicht, haben sich Vertreter des Wassersportvereins (WSV) bereit erklärt, diese Stellen in Kanus mit Rechen, Enterhaken und Müllzangen anzusteuern.

Sogar Taucher sind im Einsatz

In einer Ankündigung der Gemeinde heißt es, Beachbar-Mitarbeiter und das Helferteam um die Umweltbeauftragte Nicole Born (Grüne) seien dem Streumüll an Land auf der Spur, die Angelgemeinschaft Silbersee säubere den Bereich am kleinen Kieswerk und Mitglieder eines Tauchsportvereins holten Unrat in Ufernähe sogar aus dem Wasser heraus. Die Abfallsäcke werden am Schluss von der Gemeinde und der Firma Willersinn entsorgt. Wer sich den Müllsammlern anschließen möchte, kommt einfach an den See. Fragen beantwortet Stefan Spiesberger vom WSV Roxheim unter Telefon 0173 8989074 oder per E-Mail an info@kidsonkeys.de.