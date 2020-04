Am Freitagmorgen ist es in der Berliner Straße in Bobenheim-Roxheim laut Polizei zu einer „körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen“ gekommen. Dabei sei unter anderem ein Fahrradschloss als Schlagwerkzeug benutzt worden, wobei es zu keinen schwerwiegenderen Verletzungen kam. Nähere Angaben zu dem Vorfall macht die Polizei in ihrem Bericht nicht.