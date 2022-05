Wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt die Polizei gegen einen 48-jährigen Autofahrer, der am Montag in Worms in Richtung Bobenheim-Roxheim unterwegs war. In einer Kurve kurz vor der Karl-Marx-Siedlung habe er die Kontrolle über seinen Wagen verloren und eine Betonbake gerammt. Die Polizei stellte bei einem anschließenden Atemalkoholtest einen Wert von 3,32 Promille fest. Die Beamten entnahmen eine Blutprobe und stellten den Führerschein des Mannes sicher.