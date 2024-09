Wer sich an dem Grau in Grau der Stadt stört, kann sich bunte Kunst vor die Haustür stellen: Am Samstag, 21. September, 13 Uhr, werden Mülltonnen, die der Kunstkreis Frankenthal gestaltet hat, auf dem Ludwigsplatz 10 in Ludwigshafen für einen guten Zweck versteigert.

Die Mülltonnenverschönerung gehört zur Aktion „Zauber LU sauber“ der Bürgerstiftung Ludwigshafen, die Anfang Juli den Kunstkreis darum bat. „Wir wollten nicht nur ästhetisch ansprechende Werke schaffen, sondern auch einen Dialog zwischen Kunst und Umweltbewusstsein anstoßen“, erzählen Nicoleta Steffan und Christina Kronauer. Die Motive sollten sowohl ihre persönliche Verbundenheit mit Ludwigshafen als auch die Vielfalt der Kunstszene hier widerspiegeln sollten: die Miró-Wand des Wilhelm-Hack-Museums als „Zeichen für die zeitlose Verbindung von Kunst und Architektur, die uns als Künstlerinnen seit unserer Kindheit inspiriert hat“. Der Hackmuseumsgarten wiederum symbolisiert das Engagement für urbane Gemeinschaften und den grünen Wandel in der Stadtmitte. Das Festival des deutschen Films steht für die Künstlerinnen für die lebendige Filmszene und den kulturellen Austausch. Bei der Aktion wurden auch Hexenbesen in mehreren Ludwigshafener Kindergärten bemalt, die ebenfalls verkauft werden.

Termin

Die Aktion „Kunstwerke für ein besseres Müllieu“ beginnt ab 10 Uhr mit Aufräumen am Ludwigsplatz, ab 11 Uhr können Besen bemalt werden, ab 13 Uhr startet die Versteigerung.

