Um das Thema „Superfood“ geht es am Montag, 10. Juni, 16.30 Uhr, in einem Vortrag im Mehrgenerationenhaus (MGH, Mahlastraße 35). Elvira Stolz, Diplom-Ökotrophologin und Ernährungsexpertin der Krankenkasse AOK, informiert einer Pressemeldung zufolge darüber, was super am sogenannten Superfood ist und ob man mit Lebensmitteln wie etwa Chiasamen oder Goji-Beeren tatsächlich gesünder lebt. Bei einer Biozoom-Messung können Besucher abklären lassen, ob ihr Körper gut mit Schutzstoffen ausgestattet ist.

Weil die Anzahl der Plätze begrenzt ist, wird um Anmeldung unter Telefon 06233 3558911 oder per E-Mail an mgh@frankenthal.de gebeten. Interessierte Bürger können die Themen der Vortragsreihe im MGH auch mitgestalten und sich mit Wünschen an das Team wenden. Die aktuellen Themen finden sich im Netz unter www.frankenthal.de/mgh.